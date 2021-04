Partia Borisowa rezygnuje z tworzenia nowego rządu

Po kwietniowych wyborach ugrupowanie Bojko Borisowa GERB otrzymało najwięcej miejsc w nowym parlamencie, lecz za mało, by samodzielnie rządzić. Znalazło się zatem w izolacji. Partie, do których desygnowany na premiera, były szef dyplomacji, Daniel Mitow zwrócił się o rozmowy w sprawie ewentualnego poparcia, odmówiły nie tylko tego, lecz w ogóle rozmów. Zdaniem Mitowa było to "arogancją, nieodpowiedzialnością oraz przejawem politycznej niedojrzałości" ze strony centroprawicowej koalicji Demokratyczna Bułgaria i populistycznej partii showmana Sławiego Trifonowa Jest Taki Naród.