Minister obrony neguje potrzebę zwiększenia aktywności NATO. Tłumaczy, że to jego prywatna opinia

Minister obrony Bułgarii Stefan Janew stwierdził, że nie ma powodu, by uważać rosnącą liczbę rosyjskich żołnierzy za zagrożenie dla NATO i jego strefy bezpieczeństwa. Jedcznocześnie stoi na stanowisku, że decyzja o ewentualnym zwiększeniu obecności militarnej Sojuszu w rejonie Morza Czarnego mogłaby doprowadzić do "niepożądanego wzrostu napięć w regionie". Zaznaczył przy tym, że to jego opinia, która nie jest stanowiskiem rządu.