Kirił Petkow nowym premierem Bułgarii

41-letni finansista Kirił Petkow został nowym premierem Bułgarii. Jego kandydaturę poparło w poniedziałek 134 z 240 posłów. Jest to pierwszy stały gabinet od ośmiu miesięcy. Utworzyła go koalicja czterech formacji politycznych. Jego hasłem jest "Zerowa tolerancja dla korupcji".

Petkow o priorytetach jego rządu

Jak podkreślił Petkow, priorytetem nowej ekipy jest zapanowanie nad cenami energii i co najmniej utrzymanie ich na obecnym poziomie do przyszłego roku dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców. Ponadto rząd planuje opanowanie pandemii COVID-19, zakończenie budowy interkonektora gazowego z Grecją i przyjęcie budżetu na 2022 r. w styczniu przyszłego roku.

Nowy premier Bułgarii to 41-letni Kirił Petkow

Nowy premier Bułgarii to 41-letni Kirił Petkow PAP/EPA/VASSIL DONEV

Pierwszym zarządzeniem nowego premiera będzie wprowadzenie obowiązku okazania certyfikatu szczepienia przeciw COVID-19 przy wejściu do urzędu rady ministrów.

Trzy osoby, które były członkami dwóch tymczasowych gabinetów, mianowanych przez prezydenta Rumena Radewa, znalazły się również w rządzie Petkowa. Jest to były premier Stefan Janew, generał rezerwy i dawny attache wojskowy w USA, który został ministrem obrony, minister spraw wewnętrznych Bojko Raszkow i minister oświaty Nikołaj Denkow.

Porozumienie koalicjantów liczy 140 stron

Koalicjanci podpisali 140-stronicowe porozumienie o podziale stanowisk i programie rządu do 2025 roku. Są w nim wskazane główne cele rządu koalicyjnego i terminy ich osiągnięcia. Za najbardziej palące uznano reformy systemu wymiaru sprawiedliwości – "osiągnięcie niezależności i przejrzystości, odzyskanie zaufania obywateli do systemu sprawiedliwości, niezależne sądy i gwarancja sprawiedliwego procesu, obrona praw i interesów obywateli i jednostek gospodarczych, reforma prokuratury".

Za ważny punkt koalicjanci uznali walkę z korupcją. W parlamencie ma powstać komisja prewencji i walki z tym zjawiskiem, nowy organ antykorupcyjny o szerokich uprawnieniach. - U podstaw naszej koalicji leży głęboko zakorzeniony antykorupcyjny program, właśnie on nas łączy – powiedział wicepremier Wasilew.

Wasilew zapowiedział 30-procentową redukcję administracji państwowej, która za rządów partii GERB rozrosła się do 440 tysięcy osób.

Pytania o trwałość nowej koalicji

Analitycy w Bułgarii spierają się co do trwałości nowej koalicji złożonej z tak różnorodnych członków – lewicy, centroprawicy, centrum i populistów. Ponadto rząd ma przeciw sobie zwartą opozycję, do której po zapowiedzi redukcji przyłącza się administracja państwowa. Poważnym oponentem będzie też prokuratura, sprzeciwiająca się ograniczaniu jej uprawnień i reformom systemu sądownictwa.