Kolejna partia rezygnuje z misji utworzenia rządu. Przedterminowe wybory nieuniknione

Przedterminowe wybory w Bułgarii

Do tego czasu na wniosek parlamentarnych partii Radew powinien mianować nową Centralną Komisję Wyborczą. W czwartek parlament przyjął nowelizację ordynacji wyborczej. Najbardziej istotnie zmiany to mianowanie nowej CKW w zredukowanym do 15 osób składzie, wprowadzenie praktycznie we wszystkich lokalach wyborczych głosowania za pomocą maszyn i zniesienie ograniczenia liczby lokali wyborczych w krajach poza Unią Europejską.