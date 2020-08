Zmian w rządzie "pod naciskiem ulicy" nie będzie. Premier Bułgarii nie poda się do dymisji

W czwartek po posiedzeniu bułgarskiej rady koalicji rządzącej ogłoszono, że premier Bojko Borisow nie poda się do dymisji. Obecny rząd pozostanie do wyborów parlamentarnych 2021 roku - przekazał Waleri Simeonow, lider nacjonalistycznego Narodowego Frontu Ocalenia Bułgarii.

Po porannym posiedzeniu rządzącej koalicji - partii premiera Bojko Borisowa GERB i dwóch nacjonalistycznych ugrupowań - Simeonow podkreślił, że nie przewiduje się żadnych zmian rządu "pod naciskiem ulicy". Wcześniej wicepremier Tomisław Donczew, należący do partii GERB, mówił o możliwych zmianach, w tym odejściu Borisowa pod koniec września. Po posiedzeniu koalicji żaden przedstawiciel GERB nie skomentował jego przebiegu.

Według niezależnych analityków ogłoszone przez Simeonowa stanowisko nie jest ostateczne. - Sytuacja jest niestabilna, napięcie rośnie. Nie ma wariantu, by konflikt został rozwiązany bez woli suwerena, stabilizacja nastąpi drogą wyborów – uważa socjolog Andrej Rajczew.

"Kryzys cofnął Bułgarię do początków okresu transformacji"

- Trwające od dziesięciolecia autorytarne rządy wymieniły idee na propagandę, moralność publiczną na lojalność wobec wodza i partii, a prawo na zakulisowe umowy. To doprowadziło do obecnego głębokiego kryzysu, który cofnął Bułgarię do początków okresu transformacji, kiedy uczyliśmy się przeprowadzać uczciwe wybory - mówił.