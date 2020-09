Premier chce Narodowego Zgromadzenia Ustawodawczego. Krytycy planują "wielkie powstanie narodowe"

Premier Bojko Borisow mimo utrzymujących się protestów nie zamierza ustępować, co potwierdził również we wtorek. Organizatorzy protestu nazwali zaplanowaną na środę akcję "wielkim powstaniem narodowym". Po wakacyjnej przerwie ma wznowić pracę bułgarski parlament. Partia rządząca premiera Borisowa - GERB - zapowiedziała wniesienie pod obrady projektu nowej konstytucji i wniosku o powołanie tak zwanego Narodowego Zgromadzenia Ustawodawczego, które ma ten projekt rozpatrzyć i przegłosować. Procedura ta może zająć nawet kilka lat i w tym czasie prawdopodobnie rządziłby Borisow.

Dla przedłożenia projektu w 240-miejscowym parlamencie potrzebnych jest 120 głosów, a dla powołania Narodowego Zgromadzenia Ustawodawczego – 160. Konstytucjonaliści podkreślają wyjątkowo niską jakość projektu. W obliczu tej krytyki Borisow oświadczył, że promując projekt, chciał jedynie stworzyć podstawę do dyskusji. - W tym dokumencie można będzie potem zmienić wszystko – powiedział.

Jednak do wtorku GERB potrzebnych 120 głosów wciąż nie zebrała. Kategorycznie przeciwko projektowi wypowiedziały się lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna i partia tureckiej mniejszości DPS. Jeden z koalicyjnych partnerów w rządzie - partia WMRO - uzależnia poparcie projektu GERB od zapisania w konstytucji zakazu małżeństw jednopłciowych.

Dwoje wicepremierów - Tomisław Donczew i Ekaterina Zachariewa, szefowa MSZ, dało do zrozumienia, że nie wyklucza dymisji rządu i utworzenia gabinetu ekspertów. Borisow jednak kategorycznie tę opcję odrzucił, a pytany we wtorek, co się stanie, jeżeli pomysł nowej konstytucji upadnie, odpowiedział: - Będziemy pracować dalej.