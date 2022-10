Oświadczenie państw Bukareszteńskiej Dziewiątki oraz Czarnogóry i Macedonii Północnej w sprawie ataków na cele cywilne Ukrainy

"My, Prezydenci Bułgarii , Czarnogóry, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier potępiamy dokonane w ostatnim czasie przez Rosję masowe bombardowania miast Ukrainy, które w świetle prawa międzynarodowego stanowią zbrodnie wojenne" - głosi oświadczenie opublikowane we wtorek na stronie prezydenckiej kancelarii.

Jakub Kumoch zapowiada spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

Szef BPM zapowiedział, że właśnie poniedziałkowe wydarzenia na Ukrainie będą jednym z tematów spotkania V4. - Po raz pierwszy Rosja przyznała się do terroryzmu państwowego, przyznała się też do zbrodni - bombardowanie miejsc cywilnych jest zbrodnią, jeśli uderza się w miejsca, w których żyją ludzie i robi to państwo, to w tym momencie władze tego państwa zapisują się w kolejce do międzynarodowego trybunału - podkreślił.