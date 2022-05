Strzelanina w Buffalo. Co najmniej 10 osób nie żyje

Co najmniej 10 osób zginęło w sobotniej masowej strzelaninie w Buffalo w stanie Nowy Jork w USA - podała Associated Press. Nie są jeszcze znane liczba zranionych osób i stan ich zdrowia.

To tragiczne zdarzenie miało miejsce przed i wewnątrz supermarketu Tops przy Jefferson Avenue. Associated Press, powołując się na funkcjonariuszy organów ścigania, podała też, że zatrzymano domniemanego sprawcę ataku. Jak donosi "The Buffalo News", był on uzbrojony w karabin o dużej mocy, miał na sobie kamizelkę kuloodporną, a na głowie hełm wojskowy.