Orban: trzeba kontynuować negocjacje i na koniec się porozumiemy

Premier Węgier Viktor Orban oświadczył w piątek, że budżet Unii Europejskiej powinien być dalej negocjowany, by doszło do porozumienia. Ocenił, że jest kilka sposobów rozwiązania obecnego impasu. Dodał, że niektóre zapisy z obecnego projektu były nie do przyjęcia zarówno dla Węgier, jak i dla Polski.

- Trzeba kontynuować negocjacje i na koniec się porozumiemy, tak to jest. Węgry i Polska wstrzymały negocjacje, a raczej proces ustawodawczy, co nazywane jest wetem - powiedział Orban. Jak dodał, "oświadczyliśmy, że dla nas niektóre elementy pakietu, składającego się z kilku ustaw, są nie do przyjęcia". - Trzeba je ponownie przeanalizować i omówić, a na końcu się porozumiemy. Węgry będą bronić swoich interesów - mówił.

Orban: Węgry mogą zdobyć fundusze na rynku chińskim

Według Orbana obecny impas można rozwiązać na kilka sposobów, przyjmując rozwiązania, które "są do przyjęcia zarówno dla Węgier, jak i Polski, takie, gdzie decydują aspekty prawne, a nie większość polityczna".

Dodał, że w zeszłym tygodniu Węgry samodzielnie zaciągnęły kredyt w wysokości ponad 2,5 mld euro – połowę na 10 lat, a połowę - na 30. - Mogę powiedzieć z całą pewnością, że niezależnie od sporów politycznych, zostaną na Węgrzech zrealizowane wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy na następne 10 lat, bo dysponujemy potrzebnymi pieniędzmi - zapewnił.

Viktor Orban JOHANNA GERON/EPA/PAP

- Nie wspominam nawet o funduszach, które Węgry w każdej chwili mogą zdobyć na rynku chińskim czy azjatyckim (…) Stoimy na tak mocnych nogach, że nawet najcięższe czasy dzięki własnej wiarogodności gospodarczej możemy nie tylko przetrwać, ale także się rozwijać - zapewnił.

Polska i Węgry przeciw zapisom o praworządności

Według Orbana w sporze o unijny budżet chodzi w istocie o to, by "grupa państw mogła prostym głosowaniem większościowym albo większością dwóch trzecich wymusić na opornych to, czego dotąd się od nas domagano i czemu się sprzeciwialiśmy, bo mamy do tego prawo". Jako przykład podał kwestię przyjmowania migrantów.

Zaznaczył jednak, że fakt, iż są spory i trzeba je rozwiązać, "wynika z natury Unii Europejskiej", trzeba bowiem dostroić interesy 27 państw.

Liderzy unijni nie rozstrzygnęli na czwartkowym szczycie problemu blokady prac nad wieloletnim budżetem i funduszem odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością.

Unijny budżet PAP

Autor:ft/kab

Źródło: PAP