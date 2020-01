Szef Rady Europejskiej zwoła specjalny szczyt. "Jedne z najtrudniejszych negocjacji"

Na 20 lutego szef Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedział specjalny szczyt Unii Europejskiej poświęcony unijnemu budżetowi na lata 2021-2027. Jak podkreślił, z powodu rozbieżnych zdań co do kształtu przyszłych wieloletnich unijnych ram finansowych nadchodzące negocjacje będą należały do jednych z najtrudniejszych.