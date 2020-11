Wzywam wszystkie państwa członkowskie do wykazania się odpowiedzialnością wobec własnych obywateli i wszystkich Europejczyków - apelował na konferencji w Brukseli komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni, komentując brak jednomyślności w sprawie wieloletniego budżetu UE i funduszu odbudowy. Wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis wskazywał zaś, że "potrzebujemy szybkiego porozumienia w sprawie wszystkich elementów" pakietu budżetowego, ponieważ "ludzie i przedsiębiorstwa czekają".

"Szybkie wejście w życie planu odbudowy jest kluczowe"

Komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni zwrócił się z środę na konferencji prasowej w Brukseli z apelem do państw Wspólnoty. - Wzywam wszystkie państwa członkowskie do wykazania się odpowiedzialnością wobec własnych obywateli i wszystkich Europejczyków w tym kluczowym momencie, by ten plan (odbudowy - red.) został zrealizowany - mówił.