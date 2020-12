"Bardzo jasne" stanowisko Portugalii w sprawie unijnego budżetu

Nie ma żadnych wątpliwości co do stanowiska Portugalii. Jesteśmy przywiązani do porozumienia ustalonego w lipcu. Wspieramy niemiecką prezydencję w kwestii powiązania budżetu z praworządnością i porozumienie z Parlamentem - powiedział premier Portugalii Antonio Costa, pytany o stanowisko jego kraju w tej sprawie.

Premier Portugalii: ma żadnych wątpliwości co do naszego stanowiska

- Nie ma żadnych wątpliwości co do stanowiska Portugalii. Nasze stanowisko jest bardzo jasne. Jesteśmy przywiązani do porozumienia ustalonego w lipcu. Wspieramy niemiecką prezydencję w kwestii powiązania budżetu z praworządnością i porozumienie z Parlamentem. Wpieramy wartości europejskie. Kiedy Portugalia wchodziła do Unii, nie było jeszcze wspólnego rynku, ale była to Unia wartości i to dla nas rzecz podstawowa, najważniejsze są wartości, demokracja, praworządność. Nie było unii monetarnej, gdy Portugalia wchodziła do Unii, ale chodziło nam o wartości, to najważniejsze - powiedział szef portugalskiego rządu.