Morawiecki po rozmowie z Merkel: potwierdziłem naszą gotowość do zawetowania nowego budżetu UE

Premier Mateusz Morawiecki odbył w piątek rozmowę z Angelą Merkel. Po jej zakończeniu przekazał, że potwierdził kanclerz Niemiec gotowość do zawetowania unijnego budżetu przez Polskę. Szef polskiego rządu odpowiedział też na list szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Rozmowa rozpoczęła się o godzinie 11. Po jej zakończeniu szef polskiego rządu przekazał we wpisie na Facebooku, że "spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze poszanowania odmienności naszych stanowisk". "Nasz wspólny sukces, jakim zakończyły się lipcowe negocjacje budżetowe, musi zostać teraz przełożony na odpowiednie zapisy prawne, które następnie zostaną zatwierdzone przez wszystkie państwa UE" - przekazał premier.

"Na wstępie rozmowy podkreśliłem raz jeszcze, że będziemy bronić suwerennego prawa państw europejskich do realizowania zmian i reform oraz litery i ducha traktatów, które stanowią prawo pierwotne i nadrzędne wobec jakichkolwiek innych aktów prawnych i wtórnych mechanizmów, jakie zawierają aktualne propozycje instytucji europejskich. To stwierdzenie stanowi fundament naszego stanowiska i punkt wyjścia do dalszych rozmów" - wskazał Mateusz Morawiecki.