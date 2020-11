"Jeśli im ustąpimy, to oni zarażą innych" vs. "nie pogodzimy się z dyktatem". Unijna debata o Polsce i Węgrzech

Debata na posiedzeniu Komisji Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego rozpoczęła się o godzinie 17.30, zakończyła przed godziną 19. Odbywała się z udziałem komisarza do spraw sprawiedliwości Didiera Reyndersa.

Zabrał on głos na początku posiedzenia, które odbywa się w formie online. - Mamy duże obawy dotyczące blokady, jeśli chodzi o wieloletnie ramy finansowe i propozycje warunkowości - powiedział, odnosząc się do powiązania wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności.

"Te dwa kraje stają się demokracjami pozornymi"

Posłanka Bettina Vollath, reprezentująca frakcję Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, mówiąc o sytuacji w Polsce i na Węgrzech oceniła, że "te dwa kraje stają się demokracjami pozornymi". - Przez jakiś czas to mogło się udawać (...), ale jeśli praworządność i demokracja zawiodą czy będą ograniczone w części krajów, to będzie to ze szkodą dla wszystkich krajów Unii - dodała.