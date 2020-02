Zwrot na linii Bułgaria-Rosja. "Dzieją się rzeczy nielogiczne"

Stosunki na linii Bułgaria-Rosja

- Są siły, które nie są zainteresowane przedłużeniem budowy Tureckiego Potoku przez Bułgarię - mówił, nawiązując do styczniowego wywiadu dla bułgarskiego radia zastępcy sekretarza stanu USA do spraw politycznych Davida Hale. Hale powiedział, że USA sprzeciwiają się drugiej nitce Tureckiego Potoku, przeznaczonej do eksportu rosyjskiego gazu przez Bułgarię do Europy Południowo-Wschodniej, ponieważ "Moskwa wykorzystuje źródła energetyczne jako instrument polityczny".