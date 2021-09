Trzaskowski w Budapeszcie: Polska to nie Kaczyński, Węgry to nie Orban

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przebywa w piątek w Budapeszcie, gdzie bierze udział w wiecu Gergely'ego Karacsony'ego, burmistrza Budapesztu, jednego z liderów węgierskiej opozycji. Mówił do zgromadzonych, że "Polska to nie Kaczyński, Węgry to nie Orban". - Kaczyński bardzo by chciał, żeby w Warszawie był Budapeszt, więc zróbmy to razem, niech Budapeszt wygra - zwrócił się do zgromadzonych.

Podczas wiecu w Budapeszcie Trzaskowski wygłosił krótkie przemówienie. - Jarosław Kaczyński wieloletnie się modlił o to, żeby w Polsce, w Warszawie był Budapeszt. On sobie pożyczył od Orbana poradnik, co należy zrobić - sparaliżować Trybunał Konstytucyjny, zaatakować sędziów, wolne, media, zaatakować uniwersytety, wprowadzić indoktrynacje do szkół, on zawsze szuka wroga, tak jak szukał Orban - powiedział.

- Szukał wroga w mniejszościach, w społeczności LGBT, szukał wroga w uchodźcach. Ale coś co najbardziej go boli to silne samorządy. Dlatego, że to właśnie my jesteśmy blisko ludzi, to właśnie my wiemy jak robić politykę, która będzie dobra dla naszych obywateli - kontynuował.

- Jedno tylko Kaczyńskiemu się nie udało - nie stworzył systemu gospodarczego, w którym wszystko jest zależne od jednej partii. Ale o tym marzy. Taki system chciałby wprowadzić, dlatego dzisiaj przygotowuje nam tak zwany Nowy Ład (Polski Ład - red.), który ma doprowadzić do tego, że wszystko będzie polityczne i że wszystkie decyzje w Polsce będą podejmowane zgodnie z tym, czego chce jedna partia - stwierdził prezydent Warszawy.

Trzaskowski mówił następnie, że "Orban i Kaczyński, obaj atakują relacje transatlantyckie, obaj coraz gorzej mówią o Unii Europejskiej". - Naszym sojusznikiem nie jest Rosja Putina czy Turcja Erdogana, tylko jest nim właśnie Unia Europejska - dodał.

- Kaczyński i Orban chcą budować sojusz z populistami, a my musimy powiedzieć, że chcemy silnej Unii Europejskiej, nie pozwolimy na polexit, na hungarexit, nie pozwolimy na wyjście z Unii Europejskiej - podkreślił Trzaskowski.

Prezydent Warszawy wskazywał, że "narodowy interes to przede wszystkim wolne i niezależne instytucje, wolne sądy, wolne media, wolne uniwersytety". - Narodowy interes to państwo, które działa na rzecz obywateli - mówił dalej.

- Polska to nie Kaczyński, Węgry to nie Orban, jesteśmy dumnymi, niezależnymi ludźmi - podkreślił.

- Kaczyński bardzo by chciał, żeby w Warszawie był Budapeszt, więc zróbmy to razem, niech Budapeszt wygra - zwrócił się do zgromadzonych.

