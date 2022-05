Rosyjskie zbrodnie w Buczy. Nagranie ma przedstawiać nowe dowody egzekucji Ukraińców

Amerykański dziennik "New York Times" opublikował nagranie, które - jak pisze - dowodzi, że Rosjanie dokonali egzekucji co najmniej ośmiu ukraińskich mężczyzn w Buczy. Zbrodni mieli dokonać rosyjscy spadochroniarze 4 marca, gdy obwód kijowski znajdował się pod rosyjską okupacją. To kolejne już dowody na zbrodnie wojenne popełniane przez Rosjan w czasie wojny w Ukrainie.