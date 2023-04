Brytyjskie ministerstwo: Rosja chce rozwijać alternatywne do Grupy Wagnera prywatne firmy wojskowe

czytaj dalej

Dziennikarze portalu Ukraińska Prawda szukają w Europie Rosjan, którzy mimo inwazji zbrojnej na Ukrainę bez przeszkód odpoczywają w ulubionych zagranicznych kurortach. Dotyczy to małżonki wiceministra obrony Rosji Timura Iwanowa, bawiącej się we francuskim Courchevel. W tym czasie jednostki dowodzone przez jej męża atakują ukraińskie miasta. Jak to możliwe? Fundacja Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego twierdzi, że para dokonała fikcyjnego rozwodu i dzięki temu Swietłana ucieka przed sankcjami, które spadły na Timura. Tym samym ma dostęp do wielkiego majątku.