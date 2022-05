Brytyjskie media: Putin wtrąca się do decyzji taktycznych na niskim szczeblu. Pogłębia klęskę armii w Ukrainie

Władimir Putin pogłębia porażki armii rosyjskiej w Ukrainie, wtrącając się w podejmowanie decyzji taktycznych na niskim szczeblu - podał we wtorek brytyjski dziennik "The Times". Podobna publikacja ukazała się w "Guardianie", który stwierdził, że "prezydent Rosji pomaga ustalać ruch żołnierzy w Donbasie, gdzie wojsko poniosło krwawą porażkę, próbując przeprawić się przez strategiczną rzekę Doniec".

Drugie źródło wojskowe powiedziało "The Times", że w rosyjskiej armii pułkownik lub brygadier normalnie dowodziłby odpowiednikiem dwóch batalionowych grup taktycznych, z których każda liczy około 900 osób. Rozmówca wskazał przy tym, że rosyjskie batalionowe grupy taktyczne zostały "porozbijane", zatem "jeśli Putin wykonuje zadanie dowódcy brygady, to może schodzić do poziomu sił, które mogą liczyć od 700 do tysiąca żołnierzy". Cytowany rozmówca porównał tę sytuację do założyciela firmy Amazon: "Jeff Bezos nie dostarcza ci paczek, on podejmuje decyzje strategiczne".