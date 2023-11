Brytyjskie media o ataku niedźwiedzia w Polsce. W tle wycinka lasów w Bieszczadach

Niedźwiedź zaatakował w niedzielę w Bieszczadach mężczyznę. Do zdarzenia doszło w rejonie nieistniejącej wsi Hulskie obok Zatwarnicy. 56-latek z licznymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Odniósł rany głowy, rąk i pleców, jest po operacji.

Jak przekazała policja w Ustrzykach Dolnych, według wstępnych ustaleń 56-letni mieszkaniec gminy Lutowiska wybrał się z kolegą na spacer do lasu. W pewnym momencie rozdzielili się. - Do ataku drapieżnika doszło, gdy 56-latek był sam. Najprawdopodobniej znalazł się zbyt blisko gawry niedźwiedzia, który go zaatakował - podała komisarz Aleksandra Wołoszyn-Kociuba, rzeczniczka policji w Ustrzykach Dolnych.