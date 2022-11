Brytyjski resort: Rosjanie mogą strzelać do dezerterów, wprowadzają "jednostki blokujące"

Rosyjskie wojska w Ukrainie prawdopodobnie zaczęły rozmieszczać oddziały, których zadaniem jest strzelanie do własnych dezerterów - przekazało w piątkowym sprawozdaniu brytyjskie ministerstwo obrony, opierając się na informacjach wywiadowczych. Jak podkreślił resort, taktyka strzelania do dezerterów może świadczyć o niskim morale i niezdyscyplinowaniu rosyjskich jednostek.

"Ze względu na niskie morale i niechęć do walki siły rosyjskie prawdopodobnie zaczęły rozmieszczać 'oddziały zaporowe' lub 'jednostki blokujące', które grożą strzelaniem do własnych wycofujących się żołnierzy w celu zmuszenia ich do ofensywy i były stosowane w poprzednich konfliktach przez siły rosyjskie" - napisało brytyjskie ministerstwo obrony w piątkowym komunikacie na podstawie informacji wywiadu.