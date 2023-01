Jeden z kluczowych dowódców Rosji w Ukrainie odsunięty. Brytyjski resort o "kolejnym symptomie podziałów"

Odsunięcie od operacji na Ukrainie jednego z kluczowych rosyjskich dowódców, generała pułkownika Michaiła Teplinskiego, jest prawdopodobnie kolejnym symptomem ciągłych podziałów w hierarchii wojskowej Rosji - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Istnieje realna możliwość, że do jego zwolnienia przyczyniła się debata na temat zadań, jakie WDW otrzymały: WDW często były angażowane do utrzymywania terenu, które to role tradycyjnie powierzano piechocie zmechanizowanej. Zwolnienie Teplinskiego jest prawdopodobnie kolejnym symptomem ciągłych podziałów w hierarchii rosyjskiej operacji, w czasie gdy generał Walerij Gierasimow próbuje narzucić kampanii swój osobisty autorytet" - podał resort.