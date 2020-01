Zatrzymanie brytyjskiego ambasadora w Iranie. "Rażące naruszenie prawa międzynarodowego"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii potępiło zatrzymanie przez irańską policję brytyjskiego ambasadora. Władze w Teheranie twierdzą, że brał udział w sobotnich manifestacjach w stolicy kraju. Służby zarzuciły mu podżeganie obywateli do antyrządowych wystąpień. On sam zaprzecza pojawieniu się na wiecu.

Jak podały irańskie media, policja zatrzymała ambasadora Roberta Macaire'a podczas wiecu przed politechniką. Ambasador był przetrzymywany przez ponad godzinę. Zarzucano mu podżeganie ludności do antyrządowych wystąpień.

Jej uczestnicy wznosili okrzyki: "Najwyższy dowódco (Chamenei)! Odejdź!", "Chamenei - morderco!", "Śmierć kłamcom!" i "Wstydźcie się!" oraz "Hańba!". Policja użyła do rozpędzenia tłumu gazu łzawiącego.

Samolot pasażerski Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych rozbił się 8 stycznia 2020 roku rano, chwilę po starcie z lotniska Imama Chomeiniego w Teheranie. Nikt ze 176 osób na pokładzie nie przeżył katastrofy.

Ajatollah Chamenei miał zostać poinformowany o przypadkowym zestrzeleniu ukraińskiego samolotu pasażerskiego w piątek. To on polecił, by wiadomość tę upublicznić - informowała irańska agencja Fars.