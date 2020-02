Harry i Meghan tracą prawo do słowa "royal"

Rzeczniczka Harry'ego i Meghan wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi użycia słowa "royal", para nie będzie miała już do tego prawa i przyjęła to do wiadomości. Poinformował również, że w związku z tymi ustaleniami książę i księżna wycofali złożony w lipcu zeszłego roku wniosek o zarejestrowanie nazwy SussexRoyal jako chronionego znaku towarowego. - Książę i księżna skupiają się na planach utworzenia nowej organizacji non-profit, ale biorąc pod uwagę specyficzne zasady rządu brytyjskiego dotyczące używania słowa "royal" uzgodniono, że ich organizacja non-profit, gdy zostanie zaprezentowana wiosną tego roku, nie zostanie nazwana Sussex Royal Foundation. Od wiosny 2020 roku książę i księżna Sussex nie zamierzają używać słowa "SussexRoyal" na żadnym polu - oświadczyła rzeczniczka.