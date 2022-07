Media: intruzi w posiadłości księcia Harry'ego i Meghan Markle. Dwa naruszenia bezpieczeństwa

W ciągu zaledwie 12 dni na terenie kalifornijskiej posiadłości księcia Harry'ego i Meghan Markle dwukrotnie doszło do wtargnięcia przez intruzów i naruszenia bezpieczeństwa - w niedzielę poinformował brytyjski tabloid "The Sun" powołujący się na policyjne raporty, do których miał dostęp. Jak zauważono, informacje te pojawiły się krótko po korzystnym dla księcia orzeczeniu sądowym dotyczącym jego sporu o przyznanie ochrony policyjnej na terenie Wielkiej Brytanii.

Jak według "The Sun" wynika z policyjnych danych, do obu zdarzeń na terenie posiadłości w Montecito w hrabstwie Santa Barbara w Kalifornii doszło w maju tego roku. Pierwsze z nich miało miejsce wieczorem 19 maja, w rocznicę ślubu księcia Harry'ego i Meghan Markle, gdy zgłoszona została obecność "intruza" na terenie posiadłości. Do drugiego, podobnego zdarzenia doszło 12 dni później, na krótko przed tym, jak książę i księżna Sussex wraz z dziećmi udali się do Wielkiej Brytanii na obchody Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II.