Brytyjscy naukowcy rozpoczynają testy szczepionki na ludziach. Do połowy maja przyjmie ją 500 osób

Będzie to największa próba z dotychczasowych badań na ludziach - takie testy prowadzą już Amerykanie i Chińczycy. Brytyjczycy mówią, że nie zaczęli pierwsi, ale są duże szanse na to, że jako pierwsi skończą swoje badania z pozytywnym wynikiem. Profesor Gilbert ocenia szanse na sukces na 80 procent - chce zacząć produkcję szczepionki jeszcze przed zakończeniem testów, tak aby mieć do września około miliona gotowych dawek.

"Chodzi o stworzenie szczepionki, która będzie mogła zostać podana pracownikom służby zdrowia"

Gdyby w podobny sposób można było testować szczepionki na ludziach, byłyby one gotowe w kilka tygodni. - Na pewno w takich sytuacjach nie odbywa się to w taki sposób, że my narażamy takiego pacjenta na wirusa i sprawdzamy, czy będzie efekt. Żadna komisja bioetyczna nie pozwoli na to – zwraca uwagę lekarz medycy podróży Łukasz Durajski.