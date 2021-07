Włamał się na konta polityków i celebrytów, wyłudził 100 tysięcy dolarów. 22-latek aresztowany w Hiszpanii

Oskarżonemu Josephowi Jamesowi O'Connorowi postawiono wiele zarzutów – między innymi włamania do komputerów i przejęcia kont serwisów TikTok i Snapchat, a także próbą wymuszenia na tle seksualnym, jak również stalking 16-letniej osoby.

Udział O'Connora w ataku hakerskim wyszedł na jaw w związku z prowadzonym przez FBI śledztwem – inny nastolatek zeznał, że Brytyjczyk chwalił się uzyskaniem dostępu do niektórych kont na Twitterze, w tym prawdopodobnie byłego prezydenta Donalda Trumpa.

Wyłudzili co najmniej 100 tysięcy dolarów

Wcześniej 30 zarzutów kryminalnych usłyszał 18-letni obecnie Graham Clark - przyznał się do winy i został skazany na trzy lata pozbawienia wolności w więzieniu dla nieletnich.

Nastolatek ten wyłudził co najmniej 100 tysięcy dolarów, wysyłając z twitterowych kont celebrytów, polityków i miliarderów - łącznie 45 osób - zachęty do wysyłania tysiąca dolarów w bitcoinach. W zamian obiecywał odesłanie dwóch tysięcy dolarów.

Trzecim oskarżonym w sprawie ataku hakerskiego był 19-letni Mason Sheppar, pochodzący z Bognor Regis w Wielkiej Brytanii, a 22-letni Nima Fazeli usłyszał zarzuty współudziału i podżegania do popełnienia przestępstwa – przekazał Departament Sprawiedliwości USA.

Włamanie na konta celebrytów i polityków

Wśród poszkodowanych są też raper Kanye West, założyciel Amazon.com Inc. Jeff Bezos, inwestor giełdowy, przedsiębiorca i filantrop Warren Buffett, współzałożyciel Microsoft Corp Bill Gates oraz konta firmowe Uber Technologies Inc i Apple Inc.