W Brukseli od czwartku trwa szczyt Rady Europejskiej. Unijni przywódcy podjęli wczoraj decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną i wezwali do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Rada Europejska zadeklarowała także, że zapewnienie wszelkiej niezbędnej pomocy wojskowej zostanie przyspieszone. UE będzie kontynuować wsparcie dla Ukrainy "tak długo, jak będzie trzeba i tak intensywnie, jak to konieczne". Kwestia wykorzystania zysków z oprocentowania zamrożonych rosyjskich aktywów na zakupy broni ma być przedmiotem dalszych prac w Radzie UE.

"Jest wiele tematów do dyskusji"

Jak mówił na antenie TVN24 reporter Maciej Sokołowski na dziś zaplanowano "wiele tematów do dyskusji". - Kwestie dotyczące odsetek z rosyjskiego kapitału zamrożonego z powodu sankcji. Jest taka decyzja, aby kolejne instytucje się tym zajmowały, a więc trafi to do Rady Ministrów na poziomie ministrów spraw zagranicznych. Nie ma jeszcze oficjalnej decyzji, że takie odsetki będą pobrane, prace będą kontynuowane - powiedział Sokołowski.