Świat

Sikorski o legionie europejskim. Pomysł "bardziej naglący niż kiedykolwiek wcześniej"

Radosław Sikorski
Sikorski: moglibyśmy stworzyć legion europejski
Źródło: TVN24
Moglibyśmy stworzyć coś, co ja nazywam legionem europejskim - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pytany o pomysł utworzenia armii europejskiej. Jak przekazał, taki legion byłby finansowany z budżetu europejskiego. Zapisywać się do niego mogliby obywatele państw członkowskich.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Brukseli był pytany przez dziennikarzy o pomysł utworzenia armii europejskiej.

- Mówienie o armii federalnej jest niecelowe, bo nierealistyczne, bo nie dojdzie do połączenia armii narodowych. Natomiast moglibyśmy stworzyć coś, co ja nazywam legionem europejskim, czyli na początek (...) oddział w sile brygady, do którego mogliby się zapisywać obywatele państw członkowskich, a może i kandydujących (do UE - red.) - powiedział. Według niego taki legion byłby finansowany z budżetu europejskiego.

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło: PAP/Wiktor Dąbkowski

- To nie byłaby siła, która byłaby zdolna odstraszyć (przywódcę Rosji Władimira) Putina, ale są niższej rangi niebezpieczeństwa, jak w północnej Afryce czy na Bałkanach, w których powinniśmy mieć zdolność do wspólnego działania - zaznaczył szef MSZ.

Jak ocenił, "pogarszająca się koniunktura międzynarodowa w dziedzinie bezpieczeństwa wokół Europy czyni ten pomysł jeszcze bardziej naglący niż kiedykolwiek wcześniej".

Sankcje na rosyjskie rafinerie?

Sikorski powiedział też, że podczas posiedzenia unijnych ministrów będzie podnosił kwestię obłożenia sankcjami także rafinerii, które przerabiają rosyjską ropę. Miałby to być element 20. pakietu sankcji na Rosję za jej inwazję na Ukrainę. Prace nad pakietem trwają i będą omawiane w czwartek przez unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Sikorski ocenił, że nałożenie sankcji na rafinerie byłoby dobrym dopełnienie sankcji, które zostały nałożone przez Unię Europejską na tak zwaną flotę cieni, czyli tankowce potajemnie transportujące rosyjską ropę.

Szef MSZ zauważył, że jak dotąd Europa okazała się być niezdolna do skutecznego hamowania "floty złomu". - Dopiero interwencja amerykańska uratowała sytuację - powiedział minister, odnosząc się do ostatnich przypadków przechwytywania tankowców floty cieni przez amerykańskie siły.

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wiktor Dąbkowski

Radosław SikorskiUnia EuropejskaBrukselaWładimir PutinMinisterstwo Spraw ZagranicznychRosjaFlota cieni
