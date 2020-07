Te same przepisy, różne interpretacje. "To będzie kolejny spór między Polską a Brukselą"

Po kilku dniach dyskusji przywódcy państw Unii Europejskiej osiągnęli we wtorek rano porozumienie dotyczące wieloletniego budżetu UE oraz pakietu dla gospodarki oferującego dotacje i pożyczki, aby przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19.

23. Na tej podstawie zostanie wprowadzony system warunkowości, który ma na celu ochronę budżetu i Next Generation EU. W tym kontekście Komisja zaproponuje środki w przypadku naruszeń, które Rada przyjmie kwalifikowaną większością głosów. Rada Europejska szybko powróci do tej sprawy.

Te same przepisy, różne interpretacje

Po osiągnięciu porozumienia we wtorek rano przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przekazał na konferencji, że "po raz pierwszy w europejskiej historii nasz budżet będzie w jasny sposób powiązany z naszymi klimatycznymi celami, po raz pierwszy poszanowanie dla praworządności jest decyzyjnym kryterium dla wydatków budżetowych ".

"Wchodzimy w bardzo duże szczegóły"

O porozumieniu przywódców i innych interpretacjach Michela i Morawieckiego w sprawie powiązania funduszy z praworządnością mówił korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski. - Od początku mówiliśmy, że to będzie taki teatr, w którym na końcu każdy będzie musiał powiedzieć, że jest wygrany. Tutaj nie może być przegranych, bo gdyby ktoś był przegrany, nie zgodziłby się na porozumienie. Każdy musi ogłosić sukces - podkreślił.

Jak mówił Sokołowski, tekst porozumienia dotyczący praworządności "rzeczywiście nie jest tak mocny, jak był wcześniej, w pierwszej propozycji szefa Rady Europejskiej". - Tam nie było żadnych wątpliwości: jest naruszenie praworządności, jest wniosek Komisji, jest decyzja Rady większością kwalifikowaną. Teraz pojawia się jeszcze jedno zdanie: Rada Europejska bardzo szybko do tego tematu powróci. I to zdanie każdy interpretuje inaczej - wskazywał Sokołowski.

- Wchodzimy w bardzo duże szczegóły i te szczegóły będziemy musieli rozwiać w ciągu najbliższych dni, a może nawet najbliższych miesięcy. To będzie kolejny spór co do interpretacji przepisów między Polską a Brukselą - mówił reporter.