Każdy, kto myśli, że Rosja zatrzyma się w Donbasie i na Krymie, jest w błędzie - oznajmił prezydent Francji Emmanuel Macron na zakończenie dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Przywódcy państw UE są przekonani, że potrzebne jest zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy, jednak nie ma wśród nich zgody co do tego, jak szybko to zrobić.

Prezydent Francji Emmanuel Macron odniósł się do pytań dziennikarzy, dotyczących piątkowej wypowiedzi rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Stwierdził on, że "Rosja, z powodu ingerencji Zachodu, jest w stanie wojny z Ukrainą" i że "specjalna operacja wojskowa przekształciła się w wojnę po tym, gdy Zachód stał się jej uczestnikiem po stronie Ukrainy".

- Każdy, kto myśli, że Rosja zatrzyma się w Donbasie i na Krymie, jest w błędzie - oznajmił w Brukseli prezydent Francji Emmanuel Macron. Stwierdził, że po użyciu (przez Pieskowa - red.) nowego terminu "ujawnia się niepewność co do celów wojskowych Rosji".

Poprawa zdolności obronnych UE

Kwestia dostaw uzbrojenia do Kijowa

W nocy z czwartku na piątek Ukraina doświadczyła kolejnych intensywnych rosyjskich ataków rakietowych, wymierzonych m.in. w infrastrukturę energetyczną. Przywódcy państw UE, obradujący w Brukseli, są przekonani, że potrzebne jest zwiększenie dostaw broni dla Ukrainy, jednak nie ma wśród nich zgody co do tego, jak szybko to zrobić. Komisja Europejska ma przeanalizować "wszystkie możliwości uruchomienia środków" i do czerwca przedstawić w tej sprawie sprawozdanie.