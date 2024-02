Analityczka OSW: Bruksela zdaje się być bardzo poirytowana polityką Węgier

Unijnym politykom udało się przekonać premiera Węgier, by zgodził się na pakiet 50 mld euro wsparcia dla Ukrainy, finansowany z unijnego budżetu. Według Ilony Gizińskiej, analityczki ds. Węgier z warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW), Bruksela zdaje się coraz bardziej poirytowana polityką premiera Węgier. Ekspertka wskazuje, że Unia Europejska rozważa nawet "opcję atomową", czyli procedurę przewidzianą w artykule 7 Traktatu o UE, dającą możliwość zawieszenia niektórych uprawnień Węgier w Unii, włącznie z pozbawieniem głosu w Radzie.

Poinformował o tym na platformie X (dawniej Twitter) między innymi szef Rady Europejskiej Charles Michel . "27 przywódców zgodziło się na dodatkowy pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro w ramach budżetu UE. Zapewnia to stałe, długoterminowe i przewidywalne finansowanie Ukrainy. UE przejmuje przywództwo i odpowiedzialność za wsparcie dla Ukrainy. Wiemy, o co toczy się gra" - napisał.

Gizińska: Bruksela zdaje się być poirytowana polityką Węgier

Premier Węgier przyzwyczaił wszystkich do swojej strategii negocjacyjnej m.in. w trakcie uzgadniania kolejnych pakietów sankcji na Rosję - ocenia analityczka. Bruksela zdaje się być jednak bardzo poirytowana polityką Węgier, grożąc nawet "opcją atomową", czyli procedurą w ramach art. 7 Traktatu o UE, włącznie z pozbawieniem Węgier głosu w Radzie - dodaje Gizińska.

Według niej groźba kolejnych kroków w ramach tej procedury "mocno oddziałuje na wyobraźnię Orbana". Dlatego jest on gotowy spuścić nieco z tonu, zwłaszcza przed spodziewanym za kilka miesięcy objęciem przez Węgry przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. - Najlepszym tego przykładem jest dzisiejszy kompromis w sprawie Ukrainy - ocenia Gizińska.

Czwartkowe porozumienie unijnych przywódców w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro do 2027 roku przewiduje coroczną dyskusję na ten temat i możliwość przeglądu za dwa lata, "jeśli będzie taka potrzeba" - podała agencja Reutera, powołując się na anonimowych dyplomatów unijnych.

- To jest mniej więcej to, o co Orban zabiegał od października - mówi Gizińska. - Zgoda na coroczne dyskusje i przegląd będzie postrzegana na Węgrzech jako jego względny sukces negocjacyjny - dodaje. Rządowi w Budapeszcie nie udało się jednak przeforsować postulatu, aby pomoc unijna dla Kijowa była organizowana poza budżetem UE.