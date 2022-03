Macron o dostarczeniu broni Ukrainie i "granicy, której nie należy przekraczać". Prezydent Francji ostrzegł przed kryzysem żywnościowym

Prezydent Francji o zagrożeniu kryzysem żywnościowym

Zaproponował stworzenie programu solidarności żywnościowej na szczeblu UE i we współpracy z Unią Afrykańską. Jak argumentował, chodzi o to, by uwolnić zapasy z niektórych krajów, przewidzieć niedobory produkcji tego lata oraz zwiększyć produkcję w krajach, w których jest to możliwe.