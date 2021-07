Morawiecki spotyka się z von der Leyen

Premier Mateusz Morawiecki i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkali się we wtorkowy wieczór, by - jak mówi rzecznik rządu Piotr Mueller - przy kolacji roboczej rozmawiać o polskim Krajowym Planie Odbudowy oraz polityce klimatycznej.

- Głównym tematem spotkania jest Europejski Zielony Ład i jego realizacja. Nie wyklucza to możliwości dyskusji na inne tematy - oświadczył w poniedziałek rzecznik KE Eric Mamer.

W środę Komisja Europejska ma przedstawić pakiet propozycji legislacyjnych dotyczących strategii UE osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Wspólnotę do 2050 roku.

Morawiecki: wśród wiodących tematów spotkania będzie Górny Śląsk

O planowanej wizycie w Brukseli mówił w poniedziałek premier przy okazji konferencji programowej "Śląski Ład" . Wskazywał, że jednym z wiodących tematów spotkania będzie Górny Śląsk. - Będziemy dyskutować o tym, co jest niezbędne, żeby transformacja była z jednej strony zakończona sukcesem, ale z drugiej strony, żeby nie charakteryzowała się wysokimi kosztami społecznymi, a najlepiej, żeby była amortyzowana przez różne programy - powiedział.

Morawiecki mówił, że cenę za przemysł oparty na węglu zapłaciło środowisko naturalne, którego rekultywacja będzie wymagać gigantycznych środków. - To jest niejako rachunek, który my, dzisiejsze pokolenie płaci wcześniejszym pokoleniom - powiedział szef rządu.

Fundusz Odbudowy

We wtorek Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja i Włochy otrzymały zielone światło na wykorzystanie unijnych środków z odbudowy i zwiększania odporności, by wzmocnić swoje gospodarki i przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest centralną częścią pakietu Next Generation EU i ma równocześnie odpowiedzieć na największe wyzwania naszych czasów: transformację klimatyczną i cyfrową. Aby otrzymać wsparcie z Instrumentu, państwa członkowskie muszą przedstawić KE swoje plany odbudowy i zwiększania odporności.

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w gospodarce. Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.