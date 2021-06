"Wzywamy Rosję do zaprzestania ciągłych represji"

Porozumienie, które teraz znaleźliśmy, naprawdę otwiera nowy rozdział w naszych stosunkach – oceniła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. We wspólnym oświadczeniu USA i Unii Europejskiej przekazano, że wspólnie jesteśmy gotowi "zdecydowanie" odpowiedzieć na negatywne działania Rosji.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotkali się we wtorek w Brukseli z prezydentem USA Joe Bidenem. Na konferencji po rozmowach von der Leyen oznajmiła, że "przechodzimy od sporów do współpracy". - Porozumienie, które teraz znaleźliśmy, naprawdę otwiera nowy rozdział w naszych stosunkach – dodała. Odniosła się w ten sposób przede wszystkim do zawartego przez Waszyngton i Brukselę porozumienie kończącego spór o dotacje dla konkurujących ze sobą producentów samolotów Boeing i Airbus oraz w sprawy wygaszania karnych ceł.