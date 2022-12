Rosyjska armia na proponowanej liście sankcyjnej. "Zwiększamy presję w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie"

- Osiem przyjętych do tej pory pakietów sankcji już boli ( Rosję ). Ale dzisiaj zwiększamy presję w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie - powiedziała Ursula von der Leyen, cytowana przez agencję AFP. Wyjaśniła, że zaproponowała dodanie do sankcyjnej listy "rosyjskich sił zbrojnych, a także oficerów i firm rosyjskiego przemysłu obronnego".

Na liście znaleźliby się też "członkowie Dumy Państwowej i Rady Federacji (obydwu izb parlamentu), ministrowie, gubernatorzy i partie polityczne". Według von der Leyen są to osoby odgrywające kluczową rolę w "rosyjskich atakach rakietowych" na ludność cywilną, "porwaniach ukraińskich dzieci wywożonych do Rosji" czy "kradzieży ukraińskich produktów rolnych".

Nowe kontrole i ograniczenia eksportowe

Ponadto Komisja Europejska, zdaniem AFP, zamierza zakazać Rosji dostępu do wszelkiego rodzaju bezzałogowych statków powietrznych. - Proponujemy zakazanie bezpośredniego eksportu dronów do Rosji, a także eksportu do jakiegokolwiek kraju trzeciego, takiego jak Iran, który może dostarczać drony do Rosji - wyjaśniła von der Leyen.