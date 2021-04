Europoseł aresztowany w Brukseli za "kierowanie organizacją przestępczą"

Grecki eurodeputowany Janis Lagos został aresztowany we wtorek w Brukseli. Polityk jesienią zeszłego roku został skazany przez sąd w Atenach na 13 lat więzienia za "kierowanie organizacją przestępczą". W poniedziałek Parlament Europejski uchylił mu immunitet.

"Jestem w samochodzie policyjnym, złodzieje, ateiści, anty-Grecy chcą mnie uwięzić" - napisał we wtorek Janis Lagos na Twitterze. Obecnie czeka go ekstradycja do Grecji.