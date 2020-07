14 godzin negocjacji nie przyniosło przełomów. Unijni przywódcy wznowili rozmowy

Jednak już wcześniej tego dnia rozpoczęły się rozmowy w mniejszym gronie, z udziałem szefa Rady Europejskiej, szefowej Komisji Europejskiej, a także kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz prezydenta Francji Emmanuela Macrona, którzy zaprosili do stołu przedstawicieli "grupy Południa", czyli m.in. Hiszpanii i Włoch oraz premiera Holandii, należącej do tak zwanej "oszczędnej czwórki". To między nimi rozgrywa się główny konflikt. Krajom z południa Europy, najbardziej dotkniętym pandemią, zależy na tym, by budżet był jak największy, a porozumienie zostało osiągnięte szybko, by można było zacząć planować wydatki. Państwa, które wpłacają najwięcej do unijnego worka opowiadają się za cięciami w budżecie.