Michel nie wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zdecydował się nie kandydować w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Decyzję w tej sprawie podjął po fali krytyki ze strony przedstawicieli państw członkowskich, unijnych urzędników i europosłów.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel potwierdził w piątek w oświadczeniu, zamieszczonym na swojej stronie na Facebooku, że nie będzie kandydował w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego - podała agencja Reutera. Michel przekazał, że pozostanie na swoim stanowisku do końca kadencji, która upływa 30 listopada bieżącego roku.

Węgry pod przewodnictwem Orbana będą pełnić prezydencję UE od lipca do grudnia 2024 roku.

Politico o "wściekłych reakcjach" urzędników UE

"Niespodziewana decyzja Michela o starcie w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, która oznaczałaby opuszczenie stanowiska na kilka miesięcy przed końcem kadencji, wywołała wściekłe reakcje urzędników UE, europejskich dyplomatów i PE" - przypomniał portal Politico.

"Urzędnicy odebrali jego niespodziewane oświadczenie jako sygnał, że przywiązuje on większą wagę do swojej politycznej przyszłości niż do obecnej roli szefa Rady Europejskiej" - dodał portal.