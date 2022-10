"Brudna bomba" - czym jest broń, o której mówił rosyjski minister? Jakie byłyby skutki jej użycia

Rosja ogłosiła w niedzielę, że Ukraina zamierza użyć tzw. brudnej bomby, broni wywołującej skażenie radioaktywne. Strona ukraińska zaprzeczyła tym doniesieniom, podkreślając, że "broni jądrowej w Europie" może użyć tylko Rosja. Czym naprawdę jest "brudna bomba"? Co zawiera jej ładunek wybuchowy? Jakie konsekwencje wywołałaby jej eksplozja?

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu , podczas rozmowy telefonicznej z brytyjskim sekretarzem obrony Benem Wallace'em stwierdził, że jest "zaniepokojony możliwymi prowokacjami Kijowa z użyciem brudnej bomby". Mówił o tym również w trakcie niektórych niedzielnych rozmów telefonicznych ze swoimi odpowiednikami z innych krajów . Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że takie działania to kolejny element rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej. A informacjom Szojgu stanowczo zaprzeczyła Ukraina . - Jeśli ktoś może użyć broni jądrowej w naszej części Europy, to tylko jeden podmiot - ten, który kazał towarzyszowi Szojgu gdzieś zadzwonić - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski .

Co kryje się jednak za nazwą bomby, o której wspomniał rosyjski minister?

Czym jest "brudna bomba"? Jaki ma zasięg?

"Brudna bomba" to broń zawierająca materiały radioaktywne, takie jak np. uran, które w momencie eksplozji - spowodowanej przez ładunki konwencjonalne - są wyrzucane w powietrze. Ponieważ opad radioaktywny może przyczynić się do powstania poważnych chorób, w tym nowotworów, BBC zauważa, że zastosowanie takiej bomby doprowadziłoby do wybuchu paniki na obszarze zagrożonym skutkami jej działania. Taki teren musiałby zostać natychmiastowo ewakuowany, a wielu ludziom i tak nie udałoby się uniknąć napromieniowania.