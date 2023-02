Bruce Willis cierpi na otępienie czołowo-skroniowe. Na czym polega ta choroba?

"Mamy nadzieję, że wraz z pogorszeniem stanu Bruce'a uwaga mediów zostanie skupiona na przyjrzeniu się tej chorobie, która wymaga znacznie większej wiedzy i badań" - napisali bliscy Bruce'a Willisa, informując, że aktor cierpi na otępienie czołowo-skroniowe. Co powoduje chorobę i jak rozpoznać jej objawy?

Rodzina Bruce'a Willisa przekazała w czwartek, że stan aktora, u którego wcześniej zdiagnozowano afazję, pogorszył się. Według nowej diagnozy aktor cierpi na otępienie czołowo-skroniowe. "Niestety problemy z komunikacją to tylko jeden z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, ulgą jest wreszcie postawienie jasnej diagnozy" - przekazali bliscy w oświadczeniu.

Bruce Willis zakończył karierę aktorską w 2022 roku Stoianov / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Jak dodali w dalszej części, otępienie czołowo-skroniowe to "okrutna choroba, o której wielu z nas nigdy nie słyszało, a może dotknąć każdego. W przypadku osób poniżej 60. roku życia otępienie czołowo-skroniowe jest najczęstszą formą demencji, a ponieważ postawienie diagnozy może zająć lata, choroba jest prawdopodobnie znacznie bardziej rozpowszechniona, niż nam się wydaje".

Otępienie czołowo-skroniowe. Co powoduje tę chorobę?

Otępienie czołowo-skroniowe jest chorobą, w wyniku której dochodzi do zmian zanikowych w obrębie płatów czołowych oraz przednich części płatów skroniowych mózgu. "Najczęstszą postacią otępienia czołowo-skroniowego jest tzw. wariant behawioralny otępienia czołowo-skroniowego, rzadziej spotykane są tzw. afazja postępująca niefluentna oraz otępienie semantyczne" - wylicza lek. med. Karina Bartoszek na portalu Medycyna Praktyczna.

U podłoża zmian w mózgu leży degeneracja komórek nerwowych, do której dochodzi wskutek gromadzenia się w nich nieprawidłowego białka. Przyczyna choroby nie jest do końca poznana, jednak "najprawdopodobniej białko to powstaje w wyniku mutacji genetycznej" - zaznacza Bartoszek.

Objawy choroby

Otępienie czołowo-skroniowe to choroba, która pojawia się powoli, a jej objawy bywają często błędnie interpretowane. Według portalu neuropsychologia.org do najbardziej charakterystycznych należą zmiany zachowań społecznych oraz osobowości chorego. Mogą się one pojawić na lata przed zaburzeniami poznawczymi. "Chorzy działają w nieprzemyślany sposób, przestają przestrzegać norm społecznych (co jest związane z utratą umiejętności hamowania swoich zachowań (…) W miarę postępu choroby pojawia się apatia i spłycenie emocji oraz zaburzenia poznawcze" - czytamy na portalu.

Degeneracja komórek nerwowych leży u podstaw zmian w mózgu Shutterstock

Trudności w znajdowaniu słów, zaburzenia zachowania i mowy to kolejne dolegliwości. Chorzy mogą zachowywać się "nieadekwatnie do sytuacji, być pobudzeni, bez krytycznej oceny własnego zachowania" - podkreśla lek. med. Karina Bartoszek na portalu Medycyna Praktyczna. Jak dodaje, "w późniejszym okresie na plan pierwszy wysuwają się problemy z zachowaniem higieny osobistej, objadanie się lub zaprzestanie przyjmowania pokarmów oraz codzienne zachowanie niedostosowane do sytuacji", chorzy mogą wykazywać też tendencje samobójcze i mieć skłonność do nadużywania alkoholu lub papierosów, mimo że wcześniej nie byli od nich uzależnieni.

Otępienie czołowo-skroniowe - leczenie

Rodzina Bruce'a Willisa w czwartkowym oświadczeniu napisała, że obecnie nie ma lekarstwa na otępienie czołowo-skroniowe. "Mamy nadzieję, że wraz z pogorszeniem stanu Bruce'a uwaga mediów zostanie skupiona na przyjrzeniu się tej chorobie, która wymaga znacznie większej wiedzy i badań" - podkreślili bliscy gwiazdora. Bartoszek zaznacza, że nie ma jednego skutecznego schematu leczenia otępienia czołowo-skroniowego. "Zazwyczaj stosuje się trazodon i inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny" - pisze, dodając, że ze względu na nieodwracalne uszkodzenie neuronów nie jest możliwe całkowite wyleczenie choroby.

Kto może zachorować?

Otępienie czołowo-skroniowe zazwyczaj pojawia się po 65. roku życia. Kobiety i mężczyźni chorują tak samo często. Choroba stanowi ok. 8-10 proc. wszystkich przypadków otępienia. Według Alzheimer Association najczęściej diagnozowane jest po ukończeniu czterdziestu lat, a potem po sześćdziesiątce. Schorzenie jest dziedziczone w około jednej trzeciej wszystkich przypadków.

Autor:wac//az

Źródło: mp.pl, neuropsychologia.org, Alzheimer Association, tvn24.pl