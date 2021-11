Britney Spears zwolniona z kurateli. Odzyskała kontrolę nad swoim życiem po 13 latach

"Dobry Boże, kocham moich fanów. Myślę, że będę płakać do końca dnia. Najlepszy dzień w życiu. Chwała Panu. Czy mogę dostać Amen?" – napisała na Twitterze Britney Spears.

Sąd zawiesił kuratelę ojca Britney Spears

Gwiazda pop w ostatnich miesiącach domagała się przede wszystkim odsunięcia swojego ojca Jamesa "Jamiego" Spearsa od kontroli nad jej życiem. We wrześniu sędzia sądu wyższej instancji w Los Angeles Brenda J. Penny przychyliła się do tego żądania i zawiesiła ojca piosenkarki w prawach sprawowania nad nią kurateli. Rolę tę przejął tymczasowo biegły księgowy John Zabel.

Kilka godzin przed rozprawą narzeczony piosenkarki Sam Asghari opublikował na Instagramie wideo, na którym on i Britney występują w koszulkach z napisem "#FreeBritney" i podpisem "To ruch na rzecz praw człowieka". #FreeBritney to kampania zainicjowana przez fanów wokalistki, którzy kwestionują etyczność i legalność nałożonej na nią kontroli i wspierali gwiazdę w walce o zdjęcie kurateli.