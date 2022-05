Britney Spears szokuje fanów i wrzuca nagie zdjęcia do sieci. Ekspert: co najmniej pięć możliwych przyczyn

Britney Spears opublikowała w mediach społecznościowych serię swoich nagich zdjęć. Piosenkarka zakryła miejsca intymne rękoma i nałożonymi w aplikacji ikonkami, ale i tak wywołała falę komentarzy zaniepokojonych fanów, którzy martwią się o jej stan psychiczny. - Motywacji takiego działania osób publicznych może być dużo, niekoniecznie musi być to symbol alarmowy - komentuje w rozmowie z tvn24.pl Krzysztof Korona, psychoterapeuta.

"Wszystkich was bardzo kocham" - tak jedno ze swoich zdjęć, opublikowanych we wtorek rano polskiego czasu na Instagramie podpisała Britney Spears. Gwiazda stoi naga, zakrywa piersi dłońmi. Jej miejsca intymne zasłania czerwone serce, które zostało cyfrowo naniesione już na etapie edycji fotografii. To jedno z kilku nagich zdjęć piosenkarki, które pojawiło się w mediach społecznościowych w ciągu kilku godzin.