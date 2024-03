Londyńskie British Museum złożyło we wtorek pozew przeciwko swojemu byłemu pracownikowi Peterowi Higgsowi. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat mężczyzna miał dopuścić się kradzieży lub zniszczenia co najmniej 1800 należących do instytucji eksponatów. Część z nich miał sprzedawać na internetowych platformach aukcyjnych. Placówce dotąd udało się odzyskać 356 wyniesionych przez niego przedmiotów.

We wtorek British Museum wniosło do Sądu Najwyższego z siedzibą w Londynie pozew przeciwko swojemu byłemu pracownikowi Peterowi Higgsowi. Mężczyzna pracował dla instytucji przez ponad dwie dekady. W lipcu ubiegłego roku został zwolniony po tym, jak placówka odkryła, że może być odpowiedzialny za wyniesienie bądź zniszczenie co najmniej 1800 jej eksponatów.

Istnieją dowody na to, że Peter Higgs sprzedawał skradzione z British Museum przedmioty przez ponad 10 lat, co najmniej 45 odbiorcom na całym świecie, a swoją działalność maskował, używając fałszywych imion, podrabiając dokumenty i manipulując muzealnymi rejestrami - wskazał w przesłanym do londyńskiego sądu oświadczeniu Daniel Burgess, prawnik muzeum.

British Museum pozywa Petera Higgsa

Zgodnie z treścią opublikowanego w lipcu przez British Museum oświadczenia większość wyniesionych przez Higgsa eksponatów miały stanowić drobne przedmioty. Jako ich przykład placówka wskazała na: monety, złotą biżuterię, klejnoty z kamieni półszlachetnych czy "szkła datowane na okres od XV wieku p.n.e. do XIX wieku naszej ery". Przedmioty były przechowywane w magazynie należącym do jednej z kolekcji muzeum. Wykorzystywano je "głównie do celów akademickich i badawczych" i nie były ostatnio prezentowane publicznie - dodano.

Muzeum Brytyjskie Claudio Divizia/Shutterstock

Ujawnienie wszystkich informacji na temat powyższych eksponatów nakazała Higgsowi we wtorek orzekająca w jego sprawie sędzia londyńskiego sądu. Zażądała też wydania danych kont mężczyzny w serwisie aukcyjnym eBay i systemie płatności PayPal, którymi - według muzeum - miał się posługiwać do sprzedawania zabytków w internecie. W sprawie Higgsa toczy się obecnie także policyjne śledztwo. Dotąd nie postawiono mu jednak zarzutów. Mężczyzna zaprzecza prawdziwości kierowanych pod jego adresem oskarżeń. British Museum informuje z kolei, że odzyskało już 356 wyniesionych eksponatów.

Znajdujące się w centrum Londynu British Museum odwiedza co roku ponad sześć milionów osób, co czyni je jednym z najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie. W jego kolekcjach są przedmioty pochodzące z sześciu kontynentów i z okresu dwóch milionów lat, w tym Kamień z Rosetty, słynny zabytek, który pozwolił na rozszyfrowanie egipskich hieroglifów.

British Museum każdego roku odwiedza średnio sześć milionów osób. Takashi Images/Shutterstock

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: PAP, ABC News