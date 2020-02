Troje małych dzieci i ich rodzice zginęli w wyniku pożaru samochodu. "Przerażające zdarzenie"

Były gracz ligi rugby, jego żona i troje ich małych dzieci - to ofiary śmiertelne pożaru samochodu w Brisbane we wschodniej Australii. Mężczyzna i dzieci zginęli na miejscu, kobieta zmarła niedługo potem w szpitalu.

Policja i służby ratunkowe w środę rano miejscowego czasu (wieczorem we wtorek w Polsce) zostały wezwane do pożaru samochodu na przedmieściach australijskiego miasta Brisbane. We wraku znaleziono zwłoki 42-letniego byłego rugbysty Rowana Baxtera i trójki jego dzieci w wieku sześciu, czterech i trzech lat. Jego żona i matka dzieci, 31-letnia Hannah Baxter - która prawdopodobnie prowadziła pojazd - znajdowała się na zewnątrz i była ciężko poparzona. Została zabrana do szpitala, gdzie niedługo potem zmarła.