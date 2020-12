Ponad 1200 stron porozumienia. Wielka Brytania opublikowała treść umowy z Unią

Umowa liczy 1246 stron, a nie około dwóch tysięcy, jak podawały w czwartek, jeszcze jej nie widząc, brytyjskie media. 404 strony to treść właściwej umowy, a około 650 stron stanowią załączniki do niej. Pozostałe niespełna 200 stron to dodatkowe porozumienia o współpracy w celu zapobiegania przestępstwom podatkowym, o współpracy celnej i o koordynacji spraw socjalnych.