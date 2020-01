Brytyjczycy żegnają się z Unią. Wiec w Londynie przed parlamentem

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. W piątek wieczorem w Londynie Brytyjczycy zebrali się na wiecu, by odliczać czas do wyjścia ze Wspólnoty.

O północy z 31 stycznia na 1 lutego 2019 roku czasu polskiego Zjednoczone Królestwo opuszcza Unię Europejską. Dwie godziny wcześniej Brytyjczycy zebrali się w Londynie przed budynkiem parlamentu, by odliczać czas do wyjścia ze Wspólnoty. Przynieśli ze sobą flagi Anglii i Wielkiej Brytanii.

Brexit faktem. Wielka Brytania opuszcza Unię

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie kończy formalnie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii. Rozpoczyna się 11-miesięczny okres przejściowy, podczas którego Zjednoczone Królestwo w praktyce stanie się niegłosującym członkiem Wspólnoty. Choć nie będzie już w Unii, nadal pozostanie częścią jednolitego unijnego rynku, co oznacza też swobodę przepływu osób, nadal będzie częścią unii celnej, będzie płaciło składki do unijnego budżetu i pozostanie związane unijnymi prawami.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to pierwszy przypadek wystąpienia któregoś z państw unijnych ze Wspólnoty. W efekcie Unia straci prawie 5,5 procent swojej powierzchni, niemal 13 procent ludności i drugą co do wielkości gospodarkę, która wytwarza 15 procent unijnego PKB.