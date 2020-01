Został już tylko podpis królowej. Ustawa o brexicie przyjęta

Brytyjska Izba Lordów zrezygnowała z dalszego forsowania poprawek do projektu ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Oznacza to, że Londyn od brexitu dzieli już tylko podpis królowej.

Izba Lordów zdecydowała się na taki krok w środę wieczorem, po tym jak wcześniej tego dnia Izba Gmin odrzuciła w głosowaniach wszystkich pięć poprawek, które do projektu ustawy zaproponowała wyższa izba brytyjskiego parlamentu. Zgodnie z procedurą Izba Lordów mogła dalej naciskać na utrzymanie poprawek, wycofać je lub szukać z Izbą Gmin kompromisowej wersji, do czasu uzgodnienia treści akceptowalnej dla obu izb. Choć część członków Izby Lordów wyrażała niezadowolenie z powodu zignorowania ich głosu, ostatecznie zdecydowano, że dalszego forsowania zmian nie będzie i projekt w wersji zaproponowanej przez rząd należy zaakceptować.

Flickr (CC BY 2.0)/Foreign and Commonwealth Office

Przyjęte w poniedziałek i we wtorek wieczorem - wbrew stanowisku rządu - poprawki Izby Lordów dotyczyły między innymi wydawania obywatelom Unii Europejskiej dokumentu dowodzącego, że mają oni prawo do pozostania po brexicie w Wielkiej Brytanii, zakresu uprawnień rządu w kwestii decydowania, które z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mogą być odrzucane przez brytyjskie sądy, ochrony praw dzieci uchodźców, a także przyjmowania ustawy o brexicie wbrew stanowisku parlamentów Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Wszystkie poprawki zostały odrzucone różnicą kilkudziesięciu głosów.

Potrzebny już tylko podpis królowej

To, że Izba Lordów nie będzie dalej wstrzymywać projektu ustawy jest scenariuszem zgodnym z oczekiwaniami, biorąc pod uwagę, że w grudniowych wyborach do Izby Gmin rząd Borisa Johnsona uzyskał silny mandat na doprowadzenie do końca procesu wyjścia z Unii Europejskiej. Prawdopodobnie w czwartek projekt trafi do aprobaty królowej - co jest ostatnim, już tylko formalnym - etapem procesu legislacyjnego.