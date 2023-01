Trzy lata od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jak Brytyjczycy oceniają brexit?

Pogląd na brexit a zmiany demograficzne

Brak woli wśród polityków

Na razie jednak brytyjscy politycy nie mają ochoty na wracanie do polaryzującej kwestii brexitu i nie ma tematu powtarzania referendum. To, że nie chce tego rządząca Partia Konserwatywna wydaje się oczywiste, bo to ona za czasów Borisa Johnsona przeszła na pozycje mocno probrexitowe. Ale też lider opozycyjnej Partii Pracy Keir Starmer deklaruje od pewnego czasu, że nie chce odwracać brexitu, lecz sprawić, by on działał, co jest w kontekście najbliższych wyborów do Izby Gmin bezpieczniejszą strategią.