"Zegar już nie tyka. To jest dzień ulgi"

- Jedność i siła Europy opłaciły się. Dopilnujemy, by chronić naszych obywateli, naszych rybaków, naszych producentów - powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron, komentując porozumienia zawarte między Wielką Brytanią i Unią Europejską. - To dzień ulgi, ale splamiony smutkiem, jeśli porównamy to, co było wcześniej, z tym, co nas czeka - ocenił główny unijny brexitowy negocjator Michel Barnier.